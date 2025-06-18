Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı

Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Bruno Petkovic'i kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, bir transferi daha duyurdu.

JOVANOVIC KOCAELİSPOR'DA

Kocaelispor, Sırbistan ekibi Partizan'ın 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Aleksandar Jovanovic'i renklerine bağladığını duyurdu. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Kariyerinde toplam 311 müsabakada yer alan Jovanovic, kalesinde 367 gol görürken, 100 maçta da kalesini gole kapadı.