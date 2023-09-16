Kocaelispor, Boluspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, maçın ardından yaptığı açıklamada kazanmanın önemine vurgu yaptı. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Bugün kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. O yüzden iyisiyle kötüsüyle bugünkü maçı kazanmak bugünün en değerli olayı bence." dedi.

Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona yaptıkları kötü başlangıcı Altay maçıyla beraber durduklarını ve Adanaspor galibiyetiyle başlarını kaldırma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bugünkü karşılaşmanın, ondan önce alınan 2 galibiyetin devamını sağlamak ve anlam kazandırabilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Sağlam, biraz çalışmış, ihtiyaçlarını gidermiş bir takım olarak sahaya çıkmak istediklerini ama çok da hazır bir şekilde çıkamadıklarını kaydetti.

Sağlam, karşılarında iskeleti oturmuş, eksik mevkilere çok kaliteli oyuncuları transfer etmiş, birbirini tanıyan iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Bugün kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. O yüzden iyisiyle kötüsüyle bugünkü maçı kazanmak bugünün en değerli olayı bence." diye konuştu.

Boluspor'u tebrik eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Boluspor da iyi mücadele etti, iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde bence sezonun kilit maçlarından biri Şanlıurfa'yla oynayacağımız karşılaşma, oyuncularımızın nerede olmak istediklerini gösterecekleri bir maç. Ondan sonra fikstür avantajımız var. Burayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ondan sonra da artık yönümüzü iyice belirleyeceğiz. Beşinci hafta itibarıyla bir tribün yoğunluğu bekliyordum ama ilk iki hafta bizi attı. İnşallah Şanlıurfa'yı da güzel geçip ben burada 20-25 bin seyircileri görmek istiyorum."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise Kocaelispor'un oyuncu kalitesi bakımından ligin üzerinde oyunculara sahip olduğunu söyledi.

İlk 45 dakika boyunca tüm planladıkları işleri sahada başardıklarını anlatan Koşukavak, "İlk 45 dakikada aslında maçı bu tarafa çevirebilirdik, geçiş hücumlarında biraz kaliteye ihtiyaç duyduk. Skor yapamadık. Oyunun ikinci yarısında da çok pasif bir taçtan gol yedik, bir de baskı hatası. 2-0 geriye düşünce biraz ofansif oyuncularla dizilişi değiştirip, takımı önde tutmayı hedefledim. Bunda da başarılı olduk ve bir penaltı kazandık, kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz ekonomik anlamda Kocaelispor'un yarısı kadar bile değiliz ama oyuncularımın oynadıkları oyundan memnunum." diyen Koşukavak, şöyle konuştu:

"Son 10 dakika Emir Ortakaya'yı alıp beşli savunmaya döndü Kocaelispor. O kadar tehditkar oynadık yani. Ben yeni geldim, tek baskı şu; dört haftadır kazanamıyorduk. Burası bizim için büyük bir fırsattı, şartlar da oluşmuştu. En kötü berabere biterdi. Skora çok üzgünüm, oyuncularım çok iyi durdular sahada hem ofansif hem defansif anlamda. Sadece üçüncü bölgede kalite anlamında eksiklik hissettik."