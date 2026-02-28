Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrasında iki takımın da yüksek tempoda mücadele ettiğini ve ikili mücadelelerin ön plana çıktığını belirtti. Duran topların önemine dikkat çekerken rakipten gelen bir korner golüyle maçı kaybettiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, iki takımın da yüksek tempoda oynadığını söyledi.

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta ikili mücadelelerin ön plana çıktığını belirtti.

Müsabakanın dengeli geçtiğini ifade eden İnan, "Maçtan önce de söylemiştim, ikili mücadele seviyesi yüksek, bire birlerin fazla olduğu bir karşılaşma olacağını düşünüyordum. Nitekim öyle oldu. Her iki takım da üst düzey bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Önde baskı kurmaya çalıştıklarını aktaran İnan, rakibi kendi sahasında tutmak istediklerini ancak Beşiktaş'ın da buna karşılık verdiğini dile getirdi.

İnan, duran toplara dikkati çekerek, "Rakibi kendi sahasında tutmaya çalıştık. Keza rakip de bize aynı şekilde cevap verdi. Ortada bir maçtı, belki de gol atan kazanacak gibi gözüküyordu. Duran toplar böyle maçlarda çok önem kazanıyor. Bunun üzerine hep çalışıyoruz, çok çalıştık. Uyardık. Uyarılarımızı yapıyoruz ama maalesef yine bir kornerden basit bir golle bu maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

