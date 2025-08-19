Kocaelispor Başkanı Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek gündem hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Durul'a A Milli Takım forması hediye etti.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul'a üzerinde isminin yer aldığı A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
