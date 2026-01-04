Kocaelispor'un Antalya kampı başladı

Haberler

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 5 gün süren ilk etap kampından sonra Antalya'ya giderek, 12 Ocak'a kadar kamp çalışmalarına devam edecek.

Kocaelispor, ligin ikinci yarısı öncesi kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 30 Aralık'ta Körfez Brunga Tesisleri'nde toplanarak 5 gün boyunca ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından yeşil-siyahlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Antalya'da çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'un, kamp programını 12 Ocak'a kadar sürdürmesi planlanıyor. Yeşil-siyahlı ekip, Antalya kampında yapacağı antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla ligin ikinci yarısına hazırlanacak.

Yeşil-siyahlı ekibin Antalya kamp kadrosu şu şekilde:

Ahmet Oğuz, Ahmet Sagat, Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Arda Özyar, Botond Balogh, Bruno Petkovic, Can Keleş, Dan Agyei, Darko Churlinov, Deniz Ceylan, Efe Küçük, Ege Bilim, Esat Narin, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Habib Keita, Hrvoje Smolcic, Joseph Nonge, Karol Linetty, Massadio Haïdara, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Serdar Dursun, Serhat Öztaşdelen, Show, Talha Polat, Tayfur Bingöl. - KOCAELİ

