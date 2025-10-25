Kocaelispor, Alanyaspor'u 2-0'la Geçti

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Kocaelispo sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın zor geçtiğini, galibiyet için mutlu olduğunu söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bizim için çok zor bir maçtı, daha doğrusu çok zor olacağını biliyorduk. Oyuncularımız sağ olsunlar, bugün belki de hatasız oynadılar. Çok yüksek bir mücadeleyle oynadılar. Bunun neticesinde de maçı kazanmayı bildiler. Maçı kazandıkları için, üst düzey bir mücadele gösterdikleri için onları tebrik ediyorum. Oyuncuların performansının yükselmesi onlara bağlı. Onlarla çok zaman geçiriyorum, samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İnandırmaya çalışıyorum çünkü onlar iyi oyuncular. Bu şehir başarıyı hak ediyor, taraftarlar fazlasıyla takımlarına sahip çıkıyorlar. Oyuncular bence bunun farkında. Ben de onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Hayatım boyunca hep çalıştım, çalışkan biri oldum, bunu aşılamaya çalışıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, eğer oyuncu bunu istemezse ve size yaklaşmazsa o zaman işiniz çok zor oluyor. Sağ olsunlar, onlar bu yönde çok çaba sarf ediyorlar, çalışıyorlar, çok istiyorlar. Dolayısıyla da çalışmanın ve doğru olmanın karşılığını bence alıyorlar. Hepsinden memnunum. Geçen hafta da söyledim, bugün yine yenilemek istiyorum; üç maç kazanmakla bir şey bitmiyor. Lig uzun bir maraton. İstikrar çok önemli; sürekli aynı seviyede oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Bunu ne olursa olsun başarmanız gerekiyor. Bugün maç bitti, önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol her şeyi çok çabuk unutturuyor, geçmişi çok çabuk unutturuyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz, kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz" diye konuştu.

JOAO PEREIRA: İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK

Doğru şeyleri yapamadıklarını için sahadan mağlup ayrıldıklarını belirten Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Maçta hoşuma gitmeyen bazı anlar vardı. Örneğin Göztepe maçında hem kenar ortalarında hem ikinci toplarda hem de ikili mücadelelerde biz çok iyiydik ama bugün hiçbirini iyi yapamadık. Bunun sonucunda 2 gol yedik. Oyun mantalitemizin her zaman yüksek olması gerekiyor. Bugün yeteri kadar yüksek değildi ve 2 gol yedik, maçı kaybettik. Futbolda böyle sonuçlar olabiliyor. Bir futbol maçının sonunda 3 ihtimal var; kazanırsınız, kaybedersiniz ya da berabere kalırsınız. Bugün kaybettik çünkü doğru şeyleri yapmadık. Bazen futbolda bir top kaybedebilirsiniz ve özgüveniniz düşebilir. Mağlubiyetin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Çalışmaya, gelişmeye ve yolumuza devam edeceğiz. Lige kötü başladık, ilk maçımızda Rize'ye karşı oynayıp berabere kalmıştık. Hatta o maçta beraberliğin bizim için şans olduğunu söylemiştim. İkinci maçımızda Eyüpspor'a karşı iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Daha sonrasında ise iyi bir seri yakaladık, iyi maçlar oynadık. Oyunumuzu geliştirdik. Bugün iyi günümüzde değildik" ifadelerini kullandı.