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Kocaelispor'a Saha Olayları Nedeniyle Ceza Yağdı

Kocaelispor'a Saha Olayları Nedeniyle Ceza Yağdı
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Tredyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Kocaelispor'a 2 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Kulüp, bu karara itiraz edeceğini açıkladı.

Tredyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan Kocaelispor'a ceza yağdı. Kocaelispor cezalara itiraz edileceğini açıkladı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, "Son oynanan müsabakada sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları sebebiyle PFDK tarafından kulübümüze 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası verilmiştir. Kulübümüz aleyhinde tayin olunan bu cezaya itiraz yolu açık olup kulübümüz tarafından Tahkim Kurulu'na gerekli itirazlar yapılacaktır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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