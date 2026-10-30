Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor, 15 puanla 7. sırada girdiği Rizespor maçına galibiyet için çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde 15 puanla 7. sırada bulunan Kocaelispor, evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanırken Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın forma giymesi beklenmiyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu
Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip

Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor