Kocaelispor, 15 puanla 7. sırada girdiği Rizespor maçına galibiyet için çıkıyor

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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA