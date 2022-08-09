Kocaeli spor haberleri | Genç Atlar Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Genç Atlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Genç Atlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Binicilik Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Atlı Spor Kulübü işbirliğiyle 2022 Genç Atlar Türkiye Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü binicilik tesislerinde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu şampiyonada 11 kulüp ve ferdi katılım ile toplam 37 sporcu katıldı. Yarışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Başiskele, Derince, Gölcük, Çayırova, Kartepe belediyeleri ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da destek verdi. Yarışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Atlı Spor Kulübü Başkan Halit İpek takip etti. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Türkiye Gebze Spor Haberler

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