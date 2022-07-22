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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

AA - Kadir Yıldız - Spor
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Golbol müsabakalarından görüntüler Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdiKOCAELİ - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Golbol Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Golbol müsabakalarından görüntüler

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

KOCAELİ - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Golbol Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk, Hasan Gemici ve Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonlarında gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerdeki spor kulüplerinden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen final müsabakaları sonucunda kadınlarda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Pamukkale Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü 2. Lig'e yükseldi.

Erkeklerde ise Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü, Bağımsız Görme Engelliler Spor Kulübü, Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü 4. Lig'e çıktı.

Düzenlenen törende üst lige çıkan takım sporcularına kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, başkanvekili Mustafa Kandemir, yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve protokol üyelerince verildi.

AA / Kadir Yıldız - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Hasan Gemici Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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