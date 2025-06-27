Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Sona Erdi

Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Sona Erdi
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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde kadınlar ve grekoromen stilde final müsabakaları yapıldı. Türkiye, hem kadınlarda hem de grekoromen stil kategorisinde birinci olarak genel klasmanda zirvede yer aldı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda kadınlar ve grekoromen stilde final müsabakaları yapıldı.

Kocaeli'nde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda kadınlar ve grekoromen stilde yapılan final müsabakalarıyla ikinci gün tamamlandı.

Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şu şekilde sıralandı:

Kadınlar

1 - Türkiye

2 - Hindistan

3 - Kazakistan

Grekoromen Stil

1 - Türkiye

2 - Macaristan

3 - Hindistan

Müsabakaların ikinci gününde kadınlar ve grekoromen stilde 5'er sıklette madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar

53 Kilogram

1 - Shokhida Akhmedova - Özbekistan

2 - Elnura Mammadova - Azerbaycan

3 - Nargiz Samodova - Azerbaycan

4 - Sıla Aykul - Türkiye

57 Kilogram

1 - Neha Neha - Hindistan

2 - Laura Almaganbetova - Kazakistan

3 - Emine Çakmak - Türkiye

4 - Marie Trayer - Almanya

62 Kilogram

1 - Manisha Manisha - Hindistan

2 - Bilyana Zhivkova Dudova - Bulgaristan

3 - Birgül Sultanavo - Azerbaycan

4 - Sara Johanna Lindborg - İsveç

68 Kilogram

1 - Sophia Schaefle - Almanya

2 - Elif Şevval Kurt - Türkiye

3 - İrina Kazyulina - Kazakistan

4 - Tindra Linnea Sjoeberg - İsveç

76 Kilogram

1 - Aiperi Medet Kyzy - Kırgızistan

2 - Vanesa Stoyanova Georgieva - Bulgaristan

3 - Mehtap Gültekin - Türkiye

4 - Elmira Syzdykova - Kazakistan

Grekoromen Stil

60 Kilogram

1 - Ekrem Öztürk - Türkiye

2 - Nihad Guluzade - Azerbaycan

3 - Suraj Suraj - Hindistan

4 - Emre Mutlu - Türkiye

67 Kilogram

1 - Murat Fırat - Türkiye

2 - Mahammad Shukurzade - Azerbaycan

3 - Sebastian Nad - Sırbistan

4 - İsmail Culfa - Türkiye

77 Kilogram

1 - Yunus Emre Başar - Türkiye

2 - Per Albin Olofsson - İsveç

3 - Levente Levai - Macaristan

4 - Mehmet Daşdemir - Türkiye

87 Kilogram

1 - Hasan Berk Kılınç - Türkiye

2 - Stanislau Shafarenka - Bağımsız Sporcu

3 - Lachin Valiyev - Azerbaycan

4 - İstvan Takacs - Macaristan

130 Kilogram

1 - Darius Attila Vitek - Macaristan

2 - Koppany Simon Laszlo - Macaristan

3 - Fatih Bozkurt - Türkiye

4 - Dzmitry Zarubski - Bağımsız Sporcu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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