Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 147 kadın ve 308 erkek sporcu madalya için mücadele veriyor.

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, AA muhabirine, şampiyonanın çekişmeli geçeceğini belirterek, "Bu şampiyonada olimpiyat, dünya şampiyonları sahne alacak ve çok zorlu geçecek. Şampiyonanın ardından 2026 yılında dolu organizasyonlarımız var. İlk 4 sporcu bizim için çok önemli, onları belirlemeye çalışacağız." dedi.

Yoğun bir tempoya gireceklerini dile getiren Dalkıran, "Başkanımız Suat Hekimoğlu yeni bir vizyonla Türk boksuna girdi. Kampları fazlalaştırdık. Çok güzel bir teknik kurulumuz var. Antrenörlerimiz çok memnun. 2025 yılında takım halinde 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olduk. Çok önemli başarılar elde ettik. 2026 yılı çok daha zorlu geçecek. Akdeniz Oyunları var. Orada boy göstereceğiz. Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası var. Gençlerde dünya, yıldızlarda Avrupa gibi önemli şampiyonalar var. Dünyanın en güçlü ülkesi Kazakistan bize teklif getirdi, beraber kamp yapacağız." ifadelerini kullandı.

Nazım Dalkıran, altyapı için Özbekistan'dan kaliteli 2 başantrenör getirdiklerini anlatarak, "Türk boksunun altyapısını onlarla şekillendiriyoruz. Özbekistan şu anda dünyanın 1 numarası. İnanıyorum Türk boksu başkanımızla ilerleyen dönemde çok ciddi yol alacaktır. Altyapıya çok önem veriyoruz. Özbek hocalarımızdan birisi aynı zamanda altyapıda da görev alacak. 455 sporcumuz devletten burs alıyor. Gelecek yıl bu sayıyı 700'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Şampiyona 1 Şubat Pazar günü sona erecek.