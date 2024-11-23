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Kocaeli'de Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Başladı

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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerde 23 ilden 322 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerde 23 ilden 322 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu gözlemci hakem Muhammed Anasız, yaptığı açıklamada, eskrimin Türkiye'de son zamanlarda tanınan ve gelişen bir branş olduğunu belirterek, "Bu branşa şans verdiği için Kocaeli şehrine ve il müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye Eskirim Federasyonu 11 hakeme ve bir de bana gözlemci olmak üzere 12 kişiye görev verdi. Bu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Umarım hakkını veririz ve eskrimi layık olduğu yerlere çıkarabiliriz." diye konuştu.

Organizasyona Ankara'dan katılan 12 yaşındaki Ada Tekiner de "Amacım milli takıma girmek ama şu an ki hedefim ilk 3'e girip madalya almak. Buraya madalya almak için geldim." dedi.

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
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