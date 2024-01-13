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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sonuçlandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı. Şampiyonada farklı sıkletlerde mücadele eden sporcular arasında ilk 2'ye girenler belirlendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda 8 Ocak Pazartesi günü 33 ilden 119 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başlayan şampiyonada bugün final karşılaşmaları yapıldı.

Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:

48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz

50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt

52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu

54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan

57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın

60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan

63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat

66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak

70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan

75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş

81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi

+81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız

Kaynak: AA / Spor

Eray Şamdan Türkiye Kocaeli Spor Güncel Haberler

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