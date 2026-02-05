Haberler

Kocaeli'de 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 300 kadın, 330 erkek serbest stil ve 270 grekoromen stil sporcunun mücadele ettiği etkinlik, gelecek şampiyonların yetişmesi adına önem taşıyor.

Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler serbest stilde 330, grokoromen stilde 270, kadınlar serbest stilde ise 300 sporcu madalya için mücadele veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yaptığı açıklamada, geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkacağı organizasyon düzenlediklerini belirterek, "En sevdiğimiz yaş grubu 15 ve 17 yaş grubu. O yüzden teknik heyetimiz, antrenörlerimiz dikkatli şekilde sporcularımızı izliyorlar. Yenilenler hiç üzülmesin." diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de güreşte güzel sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan menmnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hak edenin kazanmasını ve sakatlıksız şampiyona geçirilmesini temenni etti.

Şampiyona, 8 Şubat'taki final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şiddetle öneriyor! 75 yaşındaki veteran atlet sağlığını bakın neye borçluymuş

75 yaşındaki veteran atlet sağlığını bakın neye borçluymuş
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı