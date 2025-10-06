Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Cemefe Gold Haremspor'u Yenerek Haftayı Kapattı
Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Cemefe Gold Haremspor'u 73-67'lik skorla mağlup ederek başarılı bir perforans sergiledi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Cemefe Gold Haremspor ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşı karşıya geldi.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 35-35 eşitlikle geçilirken ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salondan 73-67 galip ayrıldı.