Koç Üniversitesi Spor Kulübü Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nı kazandı

Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nı, Koç Üniversitesi Spor Kulübü kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü ile Koç Üniversitesi Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini 33-0 yenen Koç Üniversitesi Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Sezonu Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü ikinci, Pursaklar Belediye Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Kulüplere kupa ve madalyalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, asbaşkan Engin Kömürcü ve ragbi teknik kurul başkanı Sercan İlker Ertan takdim etti.

Ayrıca 18 yaş altı kadınlar ragbide Pursaklar Belediyespor Türkiye şampiyonu olurken, organizasyonu Eskişehir Aqua Spor Kulübü ikinci, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nahit Şahin, "Her geçen gün ragbi takımlarımızın sayısı artıyor ve bu tablo gerçekten gurur verici. Şampiyonamızın Gençlik Haftası içerisinde yapılması da ayrıca bizleri mutlu etti. Tüm kulüplerimizi, sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.