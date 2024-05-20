Üye Girişi
Haberler

Koç Üniversitesi Spor Kulübü Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nı kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Koç Üniversitesi Spor Kulübü, final maçında Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü'nü 33-0 yenerek şampiyon oldu. Kupa ve madalyalar, Türkiye Ragbi Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nı, Koç Üniversitesi Spor Kulübü kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü ile Koç Üniversitesi Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini 33-0 yenen Koç Üniversitesi Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Sezonu Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü ikinci, Pursaklar Belediye Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Kulüplere kupa ve madalyalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, asbaşkan Engin Kömürcü ve ragbi teknik kurul başkanı Sercan İlker Ertan takdim etti.

Ayrıca 18 yaş altı kadınlar ragbide Pursaklar Belediyespor Türkiye şampiyonu olurken, organizasyonu Eskişehir Aqua Spor Kulübü ikinci, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nahit Şahin, "Her geçen gün ragbi takımlarımızın sayısı artıyor ve bu tablo gerçekten gurur verici. Şampiyonamızın Gençlik Haftası içerisinde yapılması da ayrıca bizleri mutlu etti. Tüm kulüplerimizi, sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Koç Üniversitesi Anadolu Lisesi Akçakoca Kandıra Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title