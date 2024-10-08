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Knidos Kupası Yat Yarışları 9 Ülkeden Usta Denizcileri Ağırlıyor

Knidos Kupası Yat Yarışları 9 Ülkeden Usta Denizcileri Ağırlıyor
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Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü ve Datça Yat Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Knidos Kupası Yat Yarışları, denizcilik sporunu ve kültürel mirası vurgulamak için 19-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. 9 ülkeden 20 tekne ve 200'ün üzerinde denizcinin katılımıyla gerçekleşecek yarışlar, Knidos Antik Kenti'nin tarihi mirasını da ön plana çıkaracak.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü ve Datça Yat Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl 2. kez düzenlenecek Knidos Kupası Yat Yarışları, denizcilik sporuna ve kültürel mirasa dikkat çekmeye hazırlanıyor. 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek yarışa 9 ülkeden 20 tekne ve 200ün üzerinde usta denizci katılacak.

Yarışlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı, Knidos-Burgaz-Emecik, Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Muğla İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek.

2000 yıl önce Knidos Antik Kenti'ni savunmak amacıyla inşa edilen 20 trireme anısına ithafen, yalnızca 20 tekneyle sınırlı olarak düzenlenen ve denizcilik sporuyla kültürel mirasın buluşma noktası olmayı amaçlayan Knidos Cup yarışlarına kayıtlar başladı.

19 Ekim'de Kairos Marina'da düzenlenecek açılış resepsiyonuyla başlayacak olan organizasyonda, yarışların ilk etabı 20 Ekim Cuma günü saat 12.00'de start alacak. Datça'nın Gökova Körfezi'nde bulunan Kairos Marina'dan hareket edecek tekneler, Ege Denizi kıyı şeridini takip ederek Tekir Burnu'ndan (Knidos/Kap Krio) dönüp Knidos Büyük Limanı'nda (Ticari Liman) yarışı tamamlayacak. İkinci etap ise 21 Ekim Cumartesi günü Knidos Büyük Limanı'ndan start alacak ve tekneler, yarımadanın Akdeniz kıyılarını takip ederek Datça Limanı'na ulaşacak.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışa, 9 ülkeden 20 usta dümencinin liderlik edeceği yaklaşık 200 katılımcının yer alması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizcilik Etkinlik Türkiye Kültür Knidos Turizm Spor

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