Klasik otomobiller dostluk için Prag'dan İstanbul'a yola çıktı

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Çekya Otomobil Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Oldtimer express' (eski zaman ekspresi) rallisi için 24 klasik otomobil, Çekya'nın başkenti Prag'dan, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Çekya Otomobil Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği ve 4 gün sürecek olan 'Oldtimer Express' rallisi Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın açılışını yapmasıyla başladı. Prag- İstanbul tren yolu güzergahında ilerleyecek ralliye 24 klasik otomobilin katılmasıyla iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi amaçlanıyor. Rallide Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da verecekleri molaların ardından yarışmacıları İstanbul'da, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek karşılayacak.

Otomobil sporlarına gönül vermiş olan Türk işadamı Turgut Uzunkaya ile 30 yıllık dostu Çek işadamı Josef Zajicek'in ortak fikirlerinin Çek Otomobil Kulübü (ACCR) tarafından hayata geçirildiği organizasyonda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nu temsilen milli ralli pilotu Burcu Çetinkaya da hazır bulundu. Bu sene ilki düzenlenen organizasyonun geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Egemen Bağış: "Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek"

Düzenlenen organizasyonun startını veren Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, anlamlı bir yolculuğun başlangıcını gerçekleştirdiklerini ve Roma İmparatorluğu'nun eski iki başkenti olan Prag'dan İstanbul'a yeni bir rallinin, yeni bir dostluk serüveninin başlamasına bayrak salladıklarını belirtti.

Egemen Bağış, "Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, bir dostluk ile başlamış olan organizasyon. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ettiğimiz ve araç sporlarına merak duyanlar ile Çek medyası ve Çek kamuoyunun yakından takip ettiği, ülkemizin turizm tanıtımına da çok önemli katkıları olacak bir etkinliğin başlangıcını yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nu temsilen hazır bulunan milli ralli pilotu Burcu Çetinkaya ise yaptığı açıklamada Oldtimer Express'i ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu, Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü olarak Çekya'dan gelen bu teklife yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Burcu Çetinkaya, "Onlar zaten dostluk kapsamında bir hayale çıkmışlardı ve her şeyi hazırlamışlardı. Biz sadece ufak katkılarda bulunduk. O yüzden de şimdi İstanbul'da onları bekliyor olacağız. Ben de burada Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Bülent Katkak'ın selamlarını sevgilerini getirdim. Elimden geldiğince daha iyi olmaya çalıştım. Gerçekten çok güzel bence. Özellikle iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek adına, iki ülkenin tanıtıma adına bence çok güzel bir etkinlik. Gerçekten çok özel tarih taşıyan, tarihin izlerini taşıyan otomobiller var ve çok uzun kilometreler gidecekler. Bence harika anılarla en sonunda da İstanbul'da çok keyifli bir İstanbul gezisi ile noktalayacaklar. Çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu. - PRAG