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Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un Yeni Başkanı Kemal Saraçoğlu Oldu

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un Yeni Başkanı Kemal Saraçoğlu Oldu
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Trendyol 1. Lig'den düşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, olağanüstü genel kurulda Kemal Saraçoğlu'nu başkan olarak seçti. Saraçoğlu, taraftarlar ve şehirle birlikte çalışarak yeni başarılar hedeflediklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'den düşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Kemal Saraçoğlu seçildi.

Şair Nabi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, açık oylama usulüyle seçim gerçekleştirildi.

Kemal Saraçoğlu, oy çokluğuyla Şanlıurfaspor'un yeni başkanı oldu.

Kongrede konuşan Saraçoğlu, seçimde kendilerini destekleyen tüm delegelere teşekkür ederek yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti.

Daha önceki başkanlığı döneminde taraftarlar ve tüm kentin kenetlenmesiyle şampiyonluk sevinci yaşadıklarını ifade eden Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman bir kişi, bir takımı şampiyon yapamaz. Hep beraber el ele verirsek bunu yine başarabiliriz. Taraftarlarımız bu sezon stadı doldurursa başarılı olacağımıza inanıyorum. Bizim kimseyle problemimiz yok. Eski başkanlardan ve futbolculardan da destek alacağız. Yani futbolu bilen herkesten destek almaya hazırız. Bize destek verin, hep birlikte başarılı olalım. Hedeflerimiz arasında önce kurumsallaşmak, ardından da kalıcı gelir kaynakları oluşturmak var. Lütfen bizden hemen şampiyonluk bekleyerek baskı oluşturmayın. Hepsini sırasıyla yerine getireceğiz inşallah."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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