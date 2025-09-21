Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy attığını açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy attığını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy attığını açıkladı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimli olağanüstü genel kurulda Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolünü canlandıran ünlü oyuncu Doğukan Güngör de oy kullandı. Doğukan Güngör, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ali Koç'un sloganı olan ''Gücümüz Sevdamız'' notunu düştü ve Başkan Ali Koç'a oy attığını gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi son hızla devam ediyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR DE KONGREYE GELDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle ününe ün katan Fenerbahçeli oyuncu Doğukan Güngör, Sarı-lacivertlilerin seçimli olağanüstü genel kuruluna katılım gösterdi. Doğukan Güngör, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrede kime destek verdiğini de yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

'GÜCÜMÜZ SEVDAMIZ''

Fenerbahçe stadının önünde bir görüntüsünü paylaşan Doğukan Güngör, paylaşımına Başkan Ali Koç'un sloganı olan "Gücümüz sevdamız" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bu sloganla Ali Koç'un seçim kampanyasına destek verdiğini belli etti. Doğukan Güngör'ün bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy attığını açıkladı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti

Babasının öldüğünü günler sonra fark etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.