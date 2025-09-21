Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy attığını açıkladı
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimli olağanüstü genel kurulda Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolünü canlandıran ünlü oyuncu Doğukan Güngör de oy kullandı. Doğukan Güngör, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ali Koç'un sloganı olan ''Gücümüz Sevdamız'' notunu düştü ve Başkan Ali Koç'a oy attığını gösterdi.
Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi son hızla devam ediyor.
DOĞUKAN GÜNGÖR DE KONGREYE GELDİ
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle ününe ün katan Fenerbahçeli oyuncu Doğukan Güngör, Sarı-lacivertlilerin seçimli olağanüstü genel kuruluna katılım gösterdi. Doğukan Güngör, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrede kime destek verdiğini de yaptığı bir paylaşımla açıkladı.
'GÜCÜMÜZ SEVDAMIZ''
Fenerbahçe stadının önünde bir görüntüsünü paylaşan Doğukan Güngör, paylaşımına Başkan Ali Koç'un sloganı olan "Gücümüz sevdamız" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bu sloganla Ali Koç'un seçim kampanyasına destek verdiğini belli etti. Doğukan Güngör'ün bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım;