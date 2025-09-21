Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy attığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi son hızla devam ediyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR DE KONGREYE GELDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle ününe ün katan Fenerbahçeli oyuncu Doğukan Güngör, Sarı-lacivertlilerin seçimli olağanüstü genel kuruluna katılım gösterdi. Doğukan Güngör, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrede kime destek verdiğini de yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

'GÜCÜMÜZ SEVDAMIZ''

Fenerbahçe stadının önünde bir görüntüsünü paylaşan Doğukan Güngör, paylaşımına Başkan Ali Koç'un sloganı olan "Gücümüz sevdamız" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bu sloganla Ali Koç'un seçim kampanyasına destek verdiğini belli etti. Doğukan Güngör'ün bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;