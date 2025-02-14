Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Kocaeli'de Tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Yarışlar sonucunda erkeklerde Toprak Efe Eroğlu birinci, Doğukan Erdoğan ikinci, Fevzi Deniz Temurlenk üçüncü oldu.

Kadınlarda birinciliği Deniz Kılıç, ikinciliği Asya Su Demir, üçüncülüğü Melike Selen elde etti.

Genç kadınlar D kategorisinde Damla Abdulrezzak birinciliğe, Azra Ceren Abuş ikinciliğe, Duru Çuvalcı da üçüncülüğe ulaştı.

Genç erkekler D kategorisinde Muhammet Çukan birinci, Selim Pehlivanoğlu ikinci, Doğay Ali Günal üçüncü oldu.

Genç kadınlar C kategorisinde birinciliği Elif Doğa Derin, ikinciliği Defne Çiğdem, üçüncülüğü Elzem Taş elde etti.

Genç erkekler C kategorisinde ise Ferhan Dönerkaya birinci, Yiğit Mert Atlı ikinci, Yusuf Can Bozdağ üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yarın başlayacak. Kupada dereceye girenlere pazar günü madalyaları verilecek.