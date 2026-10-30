Kırşehirli Urkuş Işık, 21 Kasım'daki Avrupa seçmelerinde takıma girmeyi hedefliyor

Kırşehir'de ortaokul yıllarında başladığı atletizme 13 yıldır ara vermeden devam eden Urkuş Işık, İstanbul'da 21 Kasım'da düzenlenecek seçmelerde başarılı olarak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Atletizme ortaokul yıllarında beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle başlayan Urkuş Işık, ailesinin başlangıçta spor yapmasına izin vermemesine rağmen azmi ve kararlılığıyla spor hayatını sürdürdü. Balkan ve Avrupa şampiyonalarında takım kategorilerinde dereceler elde eden Işık, yaşadığı sakatlıklara rağmen atletizmden kopmadı. Yaklaşık 13 yıldır çalışmalarını sürdüren başarılı sporcu, yeniden sahalara dönerek Avrupa hedefi için hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenör Ziya Kaya, Urkuş Işık'ı ortaokul yıllarında keşfettiklerini belirterek, "Ailesinin istememesine rağmen beden eğitimi öğretmenlerimizin aracılığıyla kızımızı Türk sporuna kazandırdık. Urkuş ciddi başarılar elde etti. Balkan ve Avrupa şampiyonalarında takım kategorilerinde dereceler yaptı. 13 yıl boyunca gece gündüz çalıştı. Bu süreçte birkaç kez sakatlık yaşadı ancak hiçbir zaman pes etmedi. Atletizm aşkıyla yeniden sahalara döndü. Hedefimiz 21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası öncesi seçmelerde takıma girmek. Avrupa şampiyonasında da ülkemizi temsil etmek istiyoruz" dedi.

Urkuş Işık: "Tek aşkı koşmak"

Urkuş Işık ise atletizme başlamasında öğretmenlerinin önemli rol oynadığını ifade ederek, "Ailem atletizme başlamama izin vermedi. Ancak hocalarımın desteğiyle ortaokulda başladığım sporu sürdürdüm. Beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük bölümlerini bitirdim. Şu anda atama bekliyorum. Sporumu hiçbir zaman bırakmadım. Avrupa seçmelerinde takıma girerek derece elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Işık, 21 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek seçmelerde başarılı olarak Avrupa şampiyonasında ay-yıldızlı formayla mücadele etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı