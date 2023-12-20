Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Futbol Spor Kulübü Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 18'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.

STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Burak Akdağ, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar - Hüseyin Solaklı (Dk. 57 Görkem Akdere),  Mehmet Ersavaş (Dk. 57 Sergen Yatağan), Tolga Şahin, Mert Özyıldırım, Furkan Tütüncü, Cihat Aktaş, Ümit Can Tokcu (Dk. 78 Fatih Üge), Gökay Güney, Nurullah Serbest, Abdülkadir Kuzey (Dk. 57 Gökdeniz Varol)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel Egemen Yaylı - Nuri Terliksiz, Sabrican Vural, Oğuzhan Öztürk, Sarper Çağlar (Dk. 24 Serhat Ahmetoğlu), Hakan Çevik (Dk. 74 Necmi Çoban), Serhat Doğukan Taşdemir, Murat Erdemir, Fırat Sarı, Fatih Bektaş, Ozan Karabacak (Dk. 63 Burak Aydın)

GOLLER: Dk. 9 Mert Özyıldırım (Kırşehirspor FSK) - Dk. 28 Serhat Doğukan Taşdemir, Dk. 71 Fatih Bektaş ( Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Ekrem Al (Kırşehir FSK Teknik direktörü)

SARI KARTLAR: Nurullah Serbest, Görkem Akdere, Gökay Güney (Kırşehirspor), Oğuzhan Öztürk, Serhat Ahmetoğlu ( Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 18'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Zonguldak Kırşehir Spor Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title