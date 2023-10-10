Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Şırnak Petrolspor'u mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Şırnak Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
STAT: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Emre Küçük, Abdullah Melih Karaduman, Furkan Ata
KIRŞEHİR FSK: Sefa Mücahid Çirişoğlu- Gökay Güney, Mehmet Cansın Çiçek, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu, Hüseyin Ekici, Sergen Yatağan, Fatih Üge, Furkan Tütüncü, Gökdeniz Varol
ŞIRNAK PETROLSPOR: Bülent Sağlam- Emircan Şaşma, Adnan Tizer, Hebat Alan, Kürşat Ülük, Mehmet Bayram, Burak Yılmaz, Emre Nuri Bilgin, Şenol Yıldırım, Serhat Bahbiş, Serkan Gül
SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Gökay Güney, Hüseyin Ekici, Görkem Akdere (Kırşehirspor), Hebat Alan ( Şırnak Petrolspor)
GOLLER: Dk 85 Mehmet Cansın Çiçek, Dk 90+2 Furkan Tütüncü (Kırşehirspor)
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Şırnak Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.