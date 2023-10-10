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Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Şırnak Petrolspor'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Şırnak Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.