Kırşehir FK, ikinci yarı için hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Kırşehir Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'in ikinci yarısına pazar günü oynayacağı Silifke Spor maçıyla başlayacak. Kulüp başkanı, ceza alan oyuncular ve kadro planlaması hakkında bilgiler verdi.

Profesyonel liglerde yaşanan soruşturma sürecinin tüm takımları olumsuz etkilediğini belirten kulüp başkanı Çağatay Han Torun, kendi takımlarının da bu süreçten zarar gördüğünü söyledi. Federasyonun profesyonel lig yapılanması kapsamında verdiği cezalar nedeniyle 13 oyuncularının 45 gün ile 9 ay arasında değişen cezalar aldığını ifade eden Torun, "Temiz lig istiyoruz şu anda ikinci yarıya odaklıyız. İnşallah pazar günü oynayacağımız Silikespor maçıyla birlikte sezonu açacağız. İki oyuncumuz cezasını tamamlayarak sahalara dönecek. Dört maç sonra dönecek oyuncularımız da var" dedi.

Yaşanan gelişmelere göre kadro planlamasını yaptıklarını vurgulayan Torun, "Dönen ve dönecek oyuncularımızı da hesaba katarak kadro yapılandırmamızı şekillendirdik. Transfer sezonu içerisindeyiz. Çok ekstra bir durum olmazsa takımımızdan gidecek ya da gelecek oyuncular olabilir. Küçük dokunuşlarla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı kulüp 18 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
