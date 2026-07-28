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Kırşehir FK Amigosu Halil Kurt'tan İlginç Dua: 'Yediğimiz Goller Ofsayt Olsun'

Kırşehir FK Amigosu Halil Kurt'tan İlginç Dua: 'Yediğimiz Goller Ofsayt Olsun'
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TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir Futbol Kulübü'nün amigosu Halil Kurt, Ahi Stadı'nda taraftarlarla bir araya gelerek takımın başarısı için dua etti. Kurt, yeni sezonda hedeflerinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu belirtirken, 'Allah'ım, takımımızın attığı goller geçerli, yediği goller ofsayt olsun' dedi. Ayrıca Bursaspor Amigosu Selim Kurtulan'ın, Kırşehir FK'ya destek amacıyla 16 kombine bilet göndereceği bildirildi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü'nün amigosu Halil Kurt, Ahi Stadı'nda taraftarlarla birlikte dua ederek, "Yediğimiz goller ofsayt olsun" dedi.

Yeni sezon öncesinde Ahi Stadı'nda bir grup taraftarla bir araya gelen Halil Kurt, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için dua etti. Kurt, Kırşehir Futbol Kulübü'nün hedefinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, tüm şehirden kulübe sahip çıkılmasını istedi. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak üst lige yükselen Bursaspor taraftar gruplarına da çağrıda bulunan Kurt'un talebine destek geldi. Bursaspor Amigosu Selim Kurtulan'ın, Kırşehir Futbol Kulübü'ne katkı sağlamak amacıyla 16 adet kombine bilet desteği vereceği bildirildi. Dua eden amigo Halil Kurt, "Allah'ım, takımımıza 2. Lig'e çıkmayı nasip et. Bizlere de Bursaspor taraftarının yaşadığı şampiyonluk sevincini ve coşkusunu yaşat. Takımımızın attığı goller geçerli, yediği goller ise ofsayt olsun. Taraftarımız da kombinesini alarak takımına sahip çıksın" dedi.

Bursaspor Amigosu Selim Kutulan ise Kırşehir FK'ya başarı dileklerini ileterek, "Hedefiniz şampiyonluk olsun. Kırşehir FK bizim kardeş takımımız. Biz de her zaman desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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