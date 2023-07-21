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Kırşehir'de Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Spor Haberleri

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaz spor okullarına ilgi beklenenin üzerinde oldu. Jimnastik, voleybol, tenis, badminton, masa tenisi, yüzme, kick boks kurslarına çocuk ve gençlerden yoğun talep geldi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sinan İlhan, sporun önemini vurgulayarak, çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşamaları için spor yapmanın önemine dikkat çekti.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaz spor okullarına ilgi beklenenin üzerinde oldu.

Yaz Spor Okullarında; jimnastik, voleybol, tenis, badminton, masa tenisi, yüzme, kick boks kurslarına çocuk ve gençlerden yoğun talep geldi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sinan İlhan, sağlıklı yaşam için sporun önemini anlattıklarını ve talebin çoğunluğunun da kendilerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

İlhan açıklamasında; "Çocukların ve gençlerin daha sağlıklı yaşamaları sporla sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve şuurlu spor yapma alışkanlığı kazandırmak, çocuklarda öz güven duygusunu geliştirmeye de yardımcı olur" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çiçekdağı Kırşehir Spor Spor Haberler

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