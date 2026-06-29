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Kırşehir'de Yaz Spor Okulları 32 branşta coşkulu törenle açıldı

Kırşehir'de Yaz Spor Okulları 32 branşta coşkulu törenle açıldı
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Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, 32 farklı branşta düzenlenen törenle açıldı. Halk oyunları, jimnastik ve taekwondo gösterileri ilgi gördü. Vali ve İl Müdürü, sporun önemine vurgu yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, 32 farklı branşta gerçekleştirilen coşkulu törenle kapılarını açtı. Renkli görüntülere sahne olan programda halk oyunları, jimnastik ve taekwondo gösterileri büyük beğeni topladı.

Yaz Spor Okulları açılış töreninde konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Çakmakçı, yaz tatilinin çocuklar için sadece dinlenme dönemi olmadığını belirterek, "Yaz tatili sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda kendini keşfetme zamanıdır. Bizler istiyoruz ki çocuklarımız ekranların karşısında değil; gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda, futbol sahalarında ve tenis kortlarında büyüsün. Ter dökerek mücadele etsin, paylaşmayı öğrensin ve hayata sporun birleştirici gücüyle daha iyi hazırlansın" dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesinin önemine dikkat çekerek, "Ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Tribünlerde yerlerini almış, çocuklarının ellerinden tutarak onları spor alanlarına getirmişler. Spor bir yaşam biçimidir ve disiplin gerektirir. Özellikle bu yaşlarda takım sporlarının yapılmasını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda jimnastik ve taekwondo sporcularının sergilediği performanslar izleyicilerden alkış aldı. Kırşehir'de yaz boyunca devam edecek Yaz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençler, 32 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi alarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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