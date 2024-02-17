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Kırşehir'de Üniversite Sporları Masa Tenisi Şampiyonası Tamamlandı

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Kırşehir'de düzenlenen Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, ferdi müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonada 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele etti. İstanbul'dan Tugay Şirzat Yılmaz erkeklerde birinci olurken, İstanbul'dan Ece Haraç kadınlarda birinci oldu. Madalyalar Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin tarafından takdim edildi.

Kırşehir'de düzenlenen Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, ferdi müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele etti.

Şampiyona kapsamında ferdi müsabakalarda erkeklerde İstanbul'dan Tugay Şirzat Yılmaz birinci, İstanbul'dan Ziver Gündüz ikinci, Kayseri'den Mehmet Ali Karaboğa üçüncü, İstanbul'dan İbrahim Gündüz dördüncü oldu.

Ferdi kadınlarda ise İstanbul'dan Ece Haraç birinci, Bursa'dan Sena Kaplan ikinci, Kayseri'den Kadriye Nur Sarı üçüncü, İstanbul'dan Nursema Çoklar dördüncülüğü elde etti.

Sporculara madalyalarını Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve protokol üyeleri takdim etti.

Şahin, başarılı ve sorunsuz şekilde organizasyonu tamamladıklarını belirterek, misafir ettikleri 600'e yakın sporcu ve antrenörün, Kırşehir'in tarihi ve kültürel alanları da gezme imkanı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Spor

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