Hirfanlı'da Yelken Heyecanı Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Anadolu Yelken Ligi kapsamında düzenlenen Hirfanlı Optimist Yelken Yarışları başladı.

TYF ve Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) işbirliğinde, Kırşehir Valiliği koordinesinde Hirfanlı Baraj Gölü Savcılı Plajı'nda açılış töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, buradaki konuşmasında, Kırşehir'in tarihi ve kültürüyle olduğu kadar, sahip olduğu doğal güzellikleri ve sportif potansiyeliyle de önemli bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Yelken yarışlarının sporcular ve Kırşehirliler için büyük bir heyecan olduğunu dile getiren Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Genç sporcularımızdan isteğimiz mücadele ederken centilmenliği, kazanmak isterken dostluğu, yarışırken de sporun birleştirici gücünü her zaman ön planda tutmanızdır. Dereceler önemlidir ancak asıl başarı, mücadeleden vazgeçmemek, disiplinli çalışmak, her yarışın sonunda kendinizi daha ileriye taşıyabilmektir. Kırşehir olarak gençlerimizin her alanda sporla buluşmasını, yeni branşları tanımasını ve yeteneklerini ortaya koymasını son derece önemsiyoruz. Hirfanlı Baraj Gölümüzün sahip olduğu bu güzel potansiyeli su sporları açısından daha etkin kullanmak, Kırşehir'i yelken ve su sporlarında öncü merkezlerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sabah da Anadolu Yelken Ligi'nde Kırşehir'de 12 kulüp ve 75 sporcunun yarışacağını belirtti.

Yelken sporunun yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Sabah, "Bu yarışlardaki amacımız, Türkiye'nin iç sularında da yelken sporunu geliştirmek, su sporlarıyla gençleri buluşturmak. Geldiğimiz noktaya baktığımızda, Ardahan ve Kars'ın ardından bugün burada yaptığımız yarışlarda, sporcuların başarılı performanslarıyla gurur yaşıyoruz. Ne kadar iyi bir şey yaptığımızı, hep beraber görüyoruz. Bunu sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Trabzon Akçaabat Yelken Kulübü Antrenörü Şener İhtiyar ise Anadolu Yelken Ligi'nde derece yapmak istediklerini söyledi.

Ankara Yelken Kulübü Antrenörü Mehmet Türeli de "Kırşehir'e geldiğimiz için mutluyuz. Buradaki ev sahipliği çok iyi. Herkese başarılar diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan sporcular, verilen startla yarışmaya başladı.

Yarışlar, yarın final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA