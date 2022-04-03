Kırmızı kart, penaltı ve goller! Nefes kesen maçta Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta bordo-mavililer Cornelius'un golüyle öne geçerken Rosier, Kara Kartal'a 1 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla lider Trabzonspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temponun bir an olsun düşmediği mücadele 1-1 sona erdi.
CORNELIUS, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda Batshuayi ile yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Mücadelenin ikinci yarısına ise Trabzonspor hızlı başladı. Bordo-mavililer 56. dakikada Cornelius'la 1-0 öne geçti.
ROSIER SKORU BELİRLEDİ
Bu dakikadan itibaren rakip kaleye çok adamla saldıran Beşiktaş'ta 69. dakikada Michy Batshuayi, penaltıyı gole çeviremedi. Bu pozisyondan yaklaşık 2 dakika sonra ise sahneye Rosier çıktı. 71. dakikada Fransız futbolcu attığı golle skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü tehlikeli pozisyonlarda gole izin vermedi ve maç 1-1 sona erdi.