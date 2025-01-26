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Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor

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Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Oğuz Aydın'a yapılan müdahale sonrasında kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun ardından kendisine itiraz eden En-Nesyri ve teknik sorumlu Salvatore Foti'ye sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Oğuz Aydın, 45+3. dakikada orta sahanın solunda Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oğuz, göğsüne aldığı darbenin ardından acı içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular da karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a yoğun bir şekilde faul ve kırmızı kart itirazında bulundu. İtirazlardan dolayı En-Nesyri ve cezalı Jose Mourinho'nun yerine takımın başında bulunan teknik sorumlu Salvatore Foti, sarı kart gördü.

İşte o pozisyon;

Kırmızı kart mı değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Kırmızı kart mı değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYasar Unal:

3 golle acısını aldı FB. Devamı gelir inşallah. Yalnız bu ilk yarılarda neden bu kadar kötü oynuyor FB? İlk 11 ve ilk taktikler neden bu kadar yanlış oluyor? Mourinho resmen eziyet ediyor büyük FB taraftarına.

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

yoo kirmizi deil.kirmizi gormesi icin bizim futbolcunun ölmesi gerekiyodu.cinconlu olmadigi icin devam tabiki

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