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Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Spor Haberleri

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Alex Telles, Enner Valencia'ya yapığı faul sonrasında sarı kart gördü. Valencia bu faulden sonra yerden kalkamadı. Alex Telles hakemin yanına giderek, "Daha 1. faulum" dedi. Türk futbolseverler, Valencia'nın bileğine basan Telles'e kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, maça çok sert bir faulle başladı.

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareketGörüntü: EXXEN

Telles, maçın 3. dakikasında orta sahada topla buluşan Enner Valencia'nin bileğine bastı. Fransız hakem bu pozisyonda sarı kart çıkardı. Alex Telles, gördüğü sarı karta tepki gösterdi.

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareketGörüntü: EXXEN

Maçın başında yapılan bu faule kırmızı kart çıkmaması taraflı tarafsız Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Spor Haberler

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