Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket
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Alex Telles, Enner Valencia'ya yapığı faul sonrasında sarı kart gördü. Valencia bu faulden sonra yerden kalkamadı. Alex Telles hakemin yanına giderek, "Daha 1. faulum" dedi. Türk futbolseverler, Valencia'nın bileğine basan Telles'e kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, maça çok sert bir faulle başladı.
Telles, maçın 3. dakikasında orta sahada topla buluşan Enner Valencia'nin bileğine bastı. Fransız hakem bu pozisyonda sarı kart çıkardı. Alex Telles, gördüğü sarı karta tepki gösterdi.
Maçın başında yapılan bu faule kırmızı kart çıkmaması taraflı tarafsız Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.