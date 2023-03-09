Kırmızı kart isyanı! Eski G.Saraylı'dan maçında başında Valencia'ya çok sert hareket

Alex Telles, Enner Valencia'ya yapığı faul sonrasında sarı kart gördü. Valencia bu faulden sonra yerden kalkamadı. Alex Telles hakemin yanına giderek, "Daha 1. faulum" dedi. Türk futbolseverler, Valencia'nın bileğine basan Telles'e kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.