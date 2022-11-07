Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı Spor Haberleri Bölgesel Amatör Lig 1969 Bilecik Spor Kulübü-Hendek Spor maçının 88. dakikasında direk kırmızı kart gören oyuncu hakemin fark etmemesi sonucunda 3 dakika oyunda kaldı. Futbolcu 3 dakika sonra hakemlerin durumu fark etmesi üzerine sahadan çıkarıldı. BAL 11. Grup 5'inci hafta müsabakasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'ndan oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü- Hendek Spor maçında ilginç bir an yaşandı. 88. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ Karşılaşmanın 88. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrasında hakem 1969 Bilecik Spor Kulübü oyuncusu Ahmet Can Yılmaz direk kırmızı kart gösterdi. Oyuncu kırmızı kart gördüğünü fark etmeden oyuna yaklaşık 3 dakika devam etti. 3 DAKİKA SONRA FARK EDİLDİ Maçın orta hakemi 3 dakikası sonra oyuncuyu sahada fark edince ardından oyunu durdurdu. Yan ve 4. hakemi ile saha içinde görüşen orta hakem ardından futbolcuyu saha dışına göndererek, oyunu hava atışı ile başlattı. Bu olaylar sonrası müsabaka uzun süre dururken, ardından karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kaldı. Maç 0-0 sonuçlandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bilecik tat Yerel Spor Haberler

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