Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
Manchester City'de Bodo/Glimt karşısında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
- Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, Bodo/Glimt maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
- Rodri, kırmızı kart nedeniyle Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
- Manchester City ile Galatasaray arasındaki maç 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Bodo/Glimt ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City'e bu karşılaşmada yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK
29 yaşındaki oyuncu, bu kırmızı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
MAÇ NE ZAMAN?
Manchester City'nin kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacağı maç 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.