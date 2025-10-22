Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Chelsea ile Ajax, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz başında konuk ekip Ajax'a kötü haber geldi.

AJAX KIRMIZI KART GÖRDÜ

Zorlu Chelsea deplasmanında mücadele eden Hollanda ekibi Ajax, 17. dakikada 10 kişi kaldı. Ajax'ta 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kenneth Taylor, rakibine sert bir hareket yaparak maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Bu kırmızı kartla birlikte yıldız oyuncu Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak.