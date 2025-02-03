Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon
Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart bekledi. Sorescu'nun pozisyon öncesinde sarı kartı bulunurken, Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. Söz konusu pozisyon, maçın en çok tartışılan anlarından biri oldu.
Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.
SORESCU'NUN SARI KARTI VARDI
Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Galatasaray cephesi, 32. dakikadan sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.
İşte o pozisyon;