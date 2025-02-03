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Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon

Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon
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Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart bekledi. Sorescu'nun pozisyon öncesinde sarı kartı bulunurken, Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. Söz konusu pozisyon, maçın en çok tartışılan anlarından biri oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.

SORESCU'NUN SARI KARTI VARDI

Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Galatasaray cephesi, 32. dakikadan sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.

İşte o pozisyon;

Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Başlıycam kırmızısına.. Şakamısınız siz oğlum Türkiye Futbol tarihinde ilk kez bir takımdan maç alınıp diğerine verildi.. İsterse 20 yıl geçsin Çaykur Rize - Fenerbahçe maçı cezasız kalmaz KALMAMALI...

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

siz ne yapsanız kart görmezsiniz yanınızdan geçerken rüzgar esse kendinizi yere atıp kart penalti beklersiniz maşaalah alıştınız hep almaya bir kere vermesinler başlarsınız ağlamaya

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

Fenerbahçe maçı tertemiz asıl bu maç skandal net penaltı verilmedi fetosaraylilar hak yemeğe devamm

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