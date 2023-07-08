Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çadır İşgali Tartışması

EDİRNE'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde otelde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı. Kentte Hızırbey Camisi bahçesinde çadır kuran güreş severler, tuvalet işletmecisine de 150-200 lira yer parası verdiklerini iddia etti. Şikayet üzerine zabıta ekipleri işletmeciye işlem yaptı.

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kentte gelenler otellerde yer bulamayınca geceyi kurdukları çadırda geçirdi. Kentte Selimiye Camisi arkasında bulunan Hızırbey Camisi bahçesi ve çevresinde çadır kurup kalanlar ise tuvalet işletmecisinin kendilerinden yer parası aldığını iddia etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri işletmeci hakkında işlem başaltı.

Hızırbey Bey Camii'nde tuvalet işletmecisi Nazmi Çelik de, kimseden yer parası almadığını belirterek, "Kimseden çadır parası aldığımız yok, sadece tuvalet ücreti alıyoruz. Tuvalet ücretlerini peşin alıyoruz. Bir çadırda 5 kişi kalıyor, biz de 50 ila 150 lira arasında para alıyoruz. Parayı peşin alıp, tuvaleti kullandıkça parayı düşüyoruz. Allah'ın evinden kimse para alamaz. Herkes bunu böyle bilsin, biz burada 7-24 hizmet veriyoruz" dedi.