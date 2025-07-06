Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu

Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.

Edirne'de 664'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü yenen, 654 ve 657'nci Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu kazandı.

ALTIN KEMER ORHAN OKULU'NUN

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakası yapıldı. Finalde rakiplerini yenen Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk karşılaştı. Karşılaşma sert ataklarla başlarken, bu sırada Orhan Okulu'nun kaşı açıldı. Okulu'ya sağlık ekipleri müdahale ederken, kaşına geçici pansuman yapıldı. Yaklaşık 21 dakika süren güreşte, rakibi Feyzullah Aktürk'e atak yaparak ters düşüren Orhan Okulu, altın kemere uzandı.

'BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM'

Güreş sonunda duygularını paylaşan Okulu, kemeri kendisini güreşe başlatan babasına armağan etti. Okulu, "Allah'ıma şükürler olsun 2015 ve 2018'de olduğu gibi bu yıl da şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü yendim. Ona teşekkür ediyorum. Hepimiz çok zorlu maçlar yaptık. Feyzullah'ı da tebrik ediyorum. Televizyonu başında beni izleyip destekleyen eşime çocuklarıma ve yanımdaki babama ve tüm destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Babam beni güreşe başlattı, kemeri babama armağan ediyorum. Tüm Antalyalılara hayırlı olsun kemer" dedi.

Ödül töreninde başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen ödül törenine Bakan Bak'ın yanı sıra, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu ile çok sayıda milletvekili, eski bakan ve eski milletvekili ve belediye başkanları katıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ASIL PEHLİVANLAR SAHTE ENFLASYON RAKAMLARIYLA ALDIKLARI DÜŞÜK MAAŞLA GEÇİNMEYE ÇALIŞAN EMEKLİLERDİR

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

MINDERDEN GELEN FEYZO PUANLAMAYA GITMEK ICIN SAGA SOLA BAKARAK HIÇ GÜRESTE YOKTU ZATEN. AMA IHTIYAR YÖRÜK KURT ORHAN KOKUYU ALDI VE PUANLAMAYA BIRAKMADAN SIRTÜSTÜ TERS TAKLA ATTIRDI VALLA FEYZOYA.

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