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Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kırklarelispor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta goller 77. dakikada Hüseyin Eray Karataş ve 79. dakikada Okan Derici'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kırklarelispor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada orta sahadan topa buluşan Kubilay Köylü'nün ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

7. dakikada Furkan Güneş'in ceza sahasında arka direğe ortasında top direkten döndü. Takım arkadaşı Kubilay Köylü'nün çevirdiği topu savunma kornere çıkardı.

22. dakikada sağ taraftan gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Okan Derici'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Yavuz Buğra Boyar kornere çeldi.

41. dakikada soldan gelişen atakta rakip ceza sahasına giren Kubilay Köylü'nin içeriye çevirdiği top Muhammet Enes Şebelek'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Mızhat Burak Sarı'da kaldı.

51. dakikada sağ kanattan açılan ortada topla buluşan Okan Derici'nin röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Yavuz Buğra Boyar'ın kucağında kaldı.

67. dakikada sağdan gelişen atakta rakip ceza alanına giren Furkan Güneş'in şutunda top kaleci Mızhat Burak Sarı'nın ellerinde kaldı.

70. dakikada soldan yapılan ortada topu göğsünde yumuşatan Hüseyin Eray Karataş'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Yavuz Buğra Boyar'da kaldı.

74. dakikada kornerden kullanılan ortada Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda sol direkte doksana giden topu kaleci Yavuz Buğra Boyar parmaklarıyla dışarı çeldi.

77. dakikada orta sahada kazandığı topla rakip ceza sahasına giren Hüseyin Eray Karataş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Okan Derici, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Kerem İlitangil, Selami Dursun

Yeni Mersin İdmanyurdu: Yavuz Buğra Boyar, Metin Güler, Gökcan Gelmen, Salih Yavaş, Muhammet Ömer Çakı (Murat Dinç dk. 46), Kerem Meşe (Harun Aydın dk. 71), Rohat Ulaş Ağca, Muhammet Enes Şebelek (Muhammet Enes Gök dk. 71), Ferhat Çoğalan (İsa Güler dk. 79), Furkan Güneş, Kubilay Köylü (Yusuf Eren Arıca dk. 79)

Yedekler: Sinan Aykan Özkan, Semih Emir Erdoğan, Muhammet Gökpınar

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Berkcan Aytaç (Taşkın Kartal dk. 46), Hüseyin Eray Karataş (Hayrullah Erkip dk. 82), Furkan Fehmi Güneş (Efecan Barlık dk. 88), Erdem Dikbasan, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici (Muammer Denizhan Taşkan dk. 88) Semih Üstün (Yücel Candemir dk. 56)

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Necmican Cebeci, Burak Bozbey, Emre Balkı, Hayrullah Erkip, Ömer Yıldız

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Goller: Eray Karataş (dk. 77), Okan Derici (dk. 79) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Kubilay Köylü (Yeni Mersin İdman Yurdu), Berkcan Aytaç (Kırklarelispor ) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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