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Kırklarelili judocu Çetin'den uluslararası bronz madalya

Kırklarelili judocu Çetin'den uluslararası bronz madalya
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Çankırı’da 8 ülke ve 25 kulübün katılımıyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Çetin, 48 kilogram Süper Minikler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çankırı'da 8 ülke ve 25 kulübün katılımıyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Çetin, 48 kilogram Süper Minikler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

21-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Elif Çetin, elde ettiği dereceyle Kırklareli'ni gururlandırdı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcu Elif Çetin'i ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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