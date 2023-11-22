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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 71 aracın trafikten men edildiğini ve 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulduğunu açıkladı.