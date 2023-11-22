Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 71 aracın trafikten men edildiğini ve 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulduğunu açıkladı.
Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 13-19 kasım tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.
Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 5 bin 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 479 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 71 araç trafikten men edildi. 21 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Kaynak: AA / Spor