Kırklareli'nde Galatasaray'ın Kupa Coşkusu
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Kırklareli'nde taraftarlar sokaklarda coşkuyla kutlama yaptı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılılar, tezahüratlar ve meşalelerle sevinçlerini gösterdi.
- Kırklareli'nde kupa coşkusu
KIRKLARELİ - Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli'nde sokaklarda coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek kupayı kazandı.
Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa sevinçlerini doyasıya yaşadı. Burada tezahüratlar yapan ve meşaleler yakan taraftarlar, daha sonra sokaklarda araç konvoyu gerçekleştirdi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Spor