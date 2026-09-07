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Kırklareli’li sporcu Derin Çelikkanat Türkiye şampiyonu oldu

Kırklareli’li sporcu Derin Çelikkanat Türkiye şampiyonu oldu
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İstanbul’un Silivri ilçesinde düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, bin metre çift palet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, bin metre çift palet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Silivri'de 4-6 Eylül tarihleri arasında (TSSF) Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda mücadele eden Kırklareli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, bin metre çift palet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Çelikkanat, elde ettiği dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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