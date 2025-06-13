Kırklareli'li Genç Yüzücü Derin Çelikkanat, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kırklareli'li Genç Yüzücü Derin Çelikkanat, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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15 yaşındaki milli sporcu Derin Çelikkanat, kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporu sayesinde kısa sürede önemli başarılar elde etti. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefleyen Çelikkanat, antrenörünün desteğiyle kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çelikkanat, 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne dedesinin yönlendirmesiyle katılarak bu branşta kariyerine başladı.

Kısa sürede hem kilo veren hem de yeteneğiyle dikkati çeken Çelikkanat, antrenör Can Şerifoğlu ile profesyonel çalışmalara başladı.

Katıldığı yarışmalarda 4 Türkiye şampiyonluğu dahil olmak üzere 17 madalya kazanan milli sporcu, 17-24 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

"İnanmak başarının yarısıdır"

Çelikkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyle birlikte hayatının değiştiğini söyledi.

Sporun akademik başarısına ve özgüvenine büyük katkı sağladığını belirten Çelikkanat, "İlk yarışımda 11. oldum, bu beni daha çok hırslandırdı. Daha fazla çalıştım, sabah 5'te kalkıp antrenmana gidiyorum. Ardından kahvaltı yapıp okula yetişiyorum. Okul çıkışı tekrar antrenman yapıyor, ödevlerimi tamamlayıp erken yatıyorum. Bu tempoya alıştım." dedi.

Milli takımda yer almanın kendisine büyük bir gurur verdiğini dile getiren genç sporcu, "İnanmak başarının yarısıdır cümlesi beni çok değiştirdi. Artık en büyük hedefim Dünya Gençler Şampiyonası'nda derece elde etmek." ifadelerini kullandı.

Antrenör Can Şerifoğlu ise sporcusunun çok azimli ve disiplinli olduğunu vurguladı.

Çelikkanat'ın dünya şampiyonasında başarılı olacağına inandığını belirten Şerifoğlu, "Derin'in hedefi büyük. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlara katılmasını da istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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