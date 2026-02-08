Haberler

Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor

Kırklareli'nde hayata geçirilen 'Umutlu Yarınlar Projesi', dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıklardan korumayı ve sporla yönlendirmeyi amaçlıyor. Salon hokeyi kursuna katılan 40 sporcu, antrenörler eşliğinde düzenli antrenman yaparak özgüven kazanıyor ve daha disiplinli bir yaşam sürüyor.

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi", dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıklardan koruyor

Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla açılan salon hokeyi kursuna 40 sporcu katılıyor.

Çocuklar ve gençler, antrenör Mehmet Sezer gözetiminde düzenli antrenman yapıyor.

Antrenör Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun çocuklar ve gençler üzerinde çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi.

Spor sayesinde çocukların teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını belirten Sezer, "Sporla çocukları teknolojiden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Spor yapan çocuk daha özgüvenli ve daha katılımcı oluyor. Bu sayede onların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin desteğiyle çocuklarımızı en iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sezer, spora başlayan çocukların okula bağlılıklarının arttığını ve disiplinli bir yaşam tarzı kazandıklarını gözlemlediklerini ifade ederek, bazı dezavantajlı sporcuların Hokey Milli Takımı seçmelerine davet edildiğini söyledi.

Çocuklara sporun yanında hayat dersi de verdiklerini aktaran Sezer, "Amacımız onları suçtan ve kötü çevrelerden uzak tutmak." dedi.

Hokey kursuna katılan 14 yaşındaki Sevcan Yılmaz da spor sayesinde özgüveninin arttığını ve arkadaş çevresinin genişlediğini belirterek, Hokey Milli Takımı'nda yer alabilmek için azimle çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
