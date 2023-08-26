Kırıkkaleli 2 milli kick boksçu, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Kırıkkaleli 2 milli kick boksçu, İstanbul'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcuları 17 yaşındaki Kürşat Ali Topal ve Cihan Aksun, bu yıl düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik, Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda da üçüncülük elde ederek milli takım sporcusu olma hayallerini gerçekleştirdi.

Kürşat Ali Topal ve Cihan Aksun, ilk kez milli takım forması altında bugün İstanbul'da başlayacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda yarışacak olmanın gurunu yaşıyor.

"Bayrağımızı ve milletimizi gururlandırmak istiyorum"

Kürşat Ali Topal, AA muhabirine, şu ana kadar 5 Türkiye birinciliği ile Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğü olduğunu söyledi.

Bu yıl milli takıma girmeyi hak ettiğini belirten genç sporcu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da ocak ayında düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birinci oldum. Ardından mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda üçüncü, son olarak temmuz ayında Mardin'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ise birinci oldum. Bu 3 yarışmada elde ettiğim başarıların ardından Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli takımımızı temsil etmeye hak kazandım. Şampiyonada birinci olup bayrağımızı ve milletimizi gururlandırmak istiyorum. Milli takım sporcusu olmak anlatılmaz yaşanır. Şükürler olsun bu duygu bize de nasip oldu."

Cihan Aksun da bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birinci, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda üçüncü, son olarak da Mardin'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini belirtti.

Bu başarılarının ardından milli takıma seçildiğini anlatan Cihan, "Milli takıma seçilmek çok güzel bir duygu ve herkesin hayali. Biz de hayalimizi gerçekleştirdik. Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası öncesi yoğun çalışma döneminden geçtik. İnşallah şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmak istiyoruz. " diye konuştu.

"Bu turnuvaya büyük emek verdik"

Antrenörlerden Mustafa Ayten de sporcularının zorlu müsabakaların ardından milli takıma seçilerek Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını kaydetti.

Kendisinin de yıllarca milli takımı en güzel şekilde temsil ettiğini anlatan Ayten, "Şimdi de milli takım antrenörü olarak temsil etmenin gururunu yaşıyorum. İki sporcumuzla şampiyonada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Kalbimiz Türkiye için atacak. Bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyoruz. Bu turnuvaya büyük emek verdik. Haftanın 4 günü antrenmanımız vardı. Günde çift idmanla, büyük bir özveriyle çalıştık." ifadelerini kullandı.

Antrenör Adem Ayten ise "Sporcularımız çalıştılar ve milli takıma seçilme başarısını elde ettiler. Desteklerini esirgemeyen Kick Boks Federasyon Başkanı ve İl Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Onlar bizim arkamızdaki güç. Hedefimiz, Avrupa'da derece yaparak ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek." diye konuştu.