Kırgızistan Curling Takımı, Erzurum'da Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Kırgızistan Curling Takımı, Erzurum'da Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
Güncelleme:
Kırgızistan Curling Takımı, Erzurum'da iki haftalık bir antrenman programıyla ocak ayında İskoçya'da düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Aibek, Türk sporcularla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kırgızistan Curling Takımı antrenörü Asanaliev Aibek, milli sporculardan övgüyle bahsetti.

Kırgızistan Curling Takımı, kış sporlarının önemli merkezlerinden biri haline gelen Erzurum'da, ocak ayında İskoçya'da düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Türkiye Curling Federasyonu'nun daveti üzerine kente gelen Kırgız ekip, Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda günde çift antrenman yaparak hem teknik hem de fiziksel hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum'un yüksek irtifası ve uluslararası standartlardaki curling tesisinde çalışan Kırgızistan Curling Milli Takımı, 10 kişilik ekiple sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yapıyor.

Programın bazı bölümlerinde Türk sporcu ve antrenörleriyle de çalışan ekip, İskoçya'da ocak ayında düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'nda başarılı olmak için ter döküyor.

"Türk sporcular cesur ve güçlü"

Milli takım antrenörü Asanaliev Aibek, AA muhabirine, geçen yıl İskoçya'daki müsabakalarda Türk takımıyla tanıştıklarını söyledi.

Davet üzerine Erzurum'a geldiklerini belirten Aibek, "Kenan Şebin ile tanıştık Türkiye'de takımımız gelip çalışsın diye bizi buraya çağırdı. Bizim bu yerde antrenman yapmamıza yardım ediyorlar." dedi.

Aibek, ocak ayında düzenlenecek müsabakalara hazırlandıklarını ifade ederek, "5 erkek 5 kız olmak üzere 10 kişilik bir ekiple buraya geldik. Ocak ayında Scotland'da duble mix olacak oraya gitmeye hazırlanıyoruz. 4 sporcumuz önceden çalışıyor 6 sporcumuz ise henüz genç. Buraya ilk defa antrenman için geldik ve salon gerçekten çok güzel. Bu curling salonunun dünya içinde iyi salonlardan biri diye düşünüyorum. Türk sporcular cesur ve güçlü." diye konuştu.

"Bize çok yardım ettiler"

Erzurum'a daha önce müsabakalar için geldiklerini anlatan Aibek, şöyle devam etti:

"2021'de geldiğimizde burayı çok beğendik. Onun için de tekrar gelmek istedik ama bize çok yardım ettiler. Buradaki antrenörler, sporcular çok güzel onlarla birlikte antrenman yapmamız çok güzel. Türkiye ile antrenman yapmamız bizim için çok güzel bir tecrübe olacak diye düşünüyoruz. Buraya bir aylık bir antrenman süresince geldik. Önceden nasıl olacak diye bilmiyorduk ama bize çok yardım ettiler. Çocuklarımızın yerlerini ve salonu hazırlamışlar, bu bizim için çok iyi oldu. Duble mix oyunları için antrenörler de çocukların stratejisi, taktiği iyileşsin diye bize yardım ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

Milli sporcu Asanbaeva Keremet de takımın antrenman yapmasına imkan sağlayan Türkiye Curling Federasyonuna teşekkür ederek, günde iki defa antrenman yaptıklarını ve antrenmanların çok verimli geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
