Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir, Konya Büyükşehir'i 81-68 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta, Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir ile Konya Büyükşehir arasındaki maçla tamamlandı. Kahramanmaraş temsilcisi, Konya temsilcisini 81-68 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor mücadele etti.
Karşılaşmayı Kahramanmaraş temsilcisi, 81-68 kazandı.
Kaynak: AA